Milli Eğitim Bakanı Tekin: Devamsızlık ve Sınıf Tekrarı ile İlgili Af Yok

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'nda Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda, devamsızlık ve sınıf tekrarı konularının gündemlerinde olmadığını belirtti.

Önemli Mesaj: Aff Yok

Bakan Tekin, "Devamsızlıkla ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok, olmayacak," ifadesini kullanarak, bu konularda kesin bir tutum sergiledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerine Yeni Ortaokullar

Bakan, ayrıca mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokul açma planlarının olduğunu belirtti. Bu adım, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik bir hamle olarak dikkat çekiyor.