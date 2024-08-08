Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dünya Şampiyonu Bilgisayar Klavye Takımı'nı Ağırladı

Bakan Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları Şampiyonunu Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda başarılı bir şekilde dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı ile bir araya geldi.

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uluslararası alanda elde edilen bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tekin, şu ifadelerde bulundu:

"Bakanlık olarak, F klavye kullanımının yaygınlaşması ve bu alandaki yeteneklerin desteklenmesi için birçok projeye destek veriyoruz ve her türlü desteği vermeye de hazırız. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, gençlerimizin bu tür uluslararası başarılar elde etmesi bizleri son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Dünya şampiyonu olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."