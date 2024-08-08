Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dünya Şampiyonu Bilgisayar Klavye Takımı'nı Ağırladı

Bakan Tekin, şampiyon takımı kutlayarak F klavye kullanımını yaygınlaştıracak projelere destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:53
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dünya Şampiyonu Bilgisayar Klavye Takımı'nı Ağırladı

Bakan Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları Şampiyonunu Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda başarılı bir şekilde dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı ile bir araya geldi.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uluslararası alanda elde edilen bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tekin, şu ifadelerde bulundu:

"Bakanlık olarak, F klavye kullanımının yaygınlaşması ve bu alandaki yeteneklerin desteklenmesi için birçok projeye destek veriyoruz ve her türlü desteği vermeye de hazırız. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, gençlerimizin bu tür uluslararası başarılar elde etmesi bizleri son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Dünya şampiyonu olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

İLGİLİ HABERLER

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat