Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eğitim-Öğretim Yılını Başlattı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024-2025 Eğitim Yılını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yönelik ilk ders zili çaldı. Açılış etkinliği sırasında, adaletsizliğe karşı durabilen bir nesil yetiştirme hedefini vurgulayarak, okullarda 'Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık' temalı bir program düzenleneceğini açıkladı.

İlk Ders Etkinliği ve Saygı Duruşu

Bakan Tekin, törene katıldığı Arjantin İlkokulu'nda Dört jandarma şehidimiz için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nı okuttu. Ardından, yeni eğitim yılı itibarıyla ilkokula başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Vatan Sevgisi Temalı Ders

Bakan Tekin, ilkokul 3. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiği dersin içeriğinde, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' teması işlendi. Bu çerçevede Bakanlık tarafından hazırlanan vatan sevgisi konulu kısa film gösterildi.

Eğitim Ailesi Vurgusu

Yaklaşık 20 milyon öğrencimiz, 750 binden fazla derslik ve 1.25 milyon öğretmenin yer aldığı dev bir eğitim ailesi olduklarına dikkat çeken Tekin, tüm Türkiye'yi oluşturdukları eğitim ailesi için bir araya gelmeye davet etti.

Şehitler ve Gaziler Anıldı

Ovacık ilçesinde yaşanan üzücü olaylar sonrası, Bakan Tekin tüm şehitleri anarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ecdadın hatırlanması gerektiğini belirtti.

Narin Güran'ın Ölümü

Bakan Tekin, Diyarbakır'da öldürülen öğrenci Narin Güran hakkında, adaletin bir gün tecelli edeceğine inandığını ifade etti.

Ücretsiz Yemek Uygulaması Devam Edecek

Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ücretsiz yemek projesi bu sene de devam edecek. Deprem bölgesindeki öğrencilere de yemek hizmeti sağlanacak.

Yeni Müfredat ve Eğitime Geçiş

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde beceri temelli eğitim sistemine geçişin zorunlu olduğunu kaydetti ve bu modelle okullardaki ders kitaplarının güncellendiğini vurguladı.