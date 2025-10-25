Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Evliya Çelebi'nin İzinde' Sergisi ve 3. Rami Bilim Şenliği'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Evliya Çelebi'nin İzinde' sergisini gezdi ve 3. Rami Bilim Şenliği'nde öğrencilerin teknolojiyi insanlık yararına kullanma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:50
Rami Kütüphanesi'nde sergi incelemesi, ardından bilim şenliği programı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki Rami Kütüphanesinde düzenlenen 'Evliya Çelebi'nin İzinde' sergisini ziyaret ederek proje çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Sergi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinden ilham alınarak hazırlandı ve yaklaşık 50 eser sergilendi.

Sergide hikâye anlatıcısı öğretmen Ümmühan Akbaş, Evliya Çelebi'nin yaşamını, gezilerini ve 'kendine varış' yolculuğunu katılımcılara aktardı.

Sergi gezisinin ardından Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Sultangazi Bilim Merkezleri ile çeşitli kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Rami Bilim Şenliği'ni ziyaret etti.

Şenlikte konuşan Tekin, Biz öğrencilerimizin teknolojik gelişmelere adapte olmalarını, bunları insanlığın iyiliği için kullanabilmelerini arzu ediyoruz.

Teknolojik gelişmeleri eğitim-öğretim sistemine adapte etme hedefini vurgulayan Tekin, Rami Bilim Şenliği'nin bu amaca hizmet eden güzel bir örnek olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekin ayrıca şenliğin sloganı 'İyiliğin Mucitleri''ni beğendiğini ifade ederek, teknolojik gelişmelerin temel hak ve hürriyetler, adalet ve iyilik için kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

