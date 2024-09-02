Milli Eğitim Bakanı Tekin, Fransız Okulları İçin Müjde Verdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'nda Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katılarak, Türkiye'deki Fransız okulları hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Sözleşme İçin Adım Atıldı

Bakan Tekin, "(Türkiye'deki Fransız okulları) 6 ay içerisinde bir uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız" şeklinde konuştu. Bu sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Tekin, "Fakat bu sözleşme imzalanıncaya kadar okula yeni öğrenci kaydına da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Tekin'in açıklamaları, Fransız okullarıyla ilgili sürecin önemini gözler önüne seriyor ve eğitim sistemindeki gelişmelerin yakından takip edileceğini gösteriyor.