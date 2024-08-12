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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karaman’da Cenaze Törenine Katıldı

Bakan Yusuf Tekin, Eğitim Politikaları Daire Başkanının annesinin cenaze törenine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:28
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karaman’da Cenaze Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Karaman'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un annesi Nuriye Okur'un cenaze törenine katıldı. Karaman'da vefat eden 88 yaşındaki Nuriye Okur'un cenaze namazı, Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılındı.

Başsağlığı Ziyareti

Bakan Tekin, namaz sonrası Daire Başkanı Okur'a başsağlığı diledi. Nuriye Okur'un cenazesi, namazın ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.

Cenaze Töreninde Kimler Vardı?

Cenaze törenine, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ile Okur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Karaman'da Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Karaman'da Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesi Nuriye Okur'un cenaze namazına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Karaman'da Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Karaman'da Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesi Nuriye Okur'un cenaze namazına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Karaman'da Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Karaman'da Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesi Nuriye Okur'un cenaze namazına katıldı.

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