Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakat Sürecine Dair Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Mülakat Tartışmalarına Işık Tuttu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen alımı için açıklanan sıralamalarla ilgili eleştirileri yanıtlarken, mülakat süreçlerini daha detaylı bir şekilde değerlendirdi. Tekin, "Benim elimde bütün komisyonların raporları var. Benimki, sizinki gibi istatistiksel anlamı olmayan rakamlar değiller. Örneğin, bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş, 3 kişinin yeri değişmiş. Başka bir ilimizde ise 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş" dedi.

60 Bin Adaydan 1100'ünün Yeri Değişmiş

Tekin, bazı milletvekillerinin mülakatların ardından sıralamanın değiştiğine dönük eleştirilerine yanıt vererek, "60 bin kişiden toplam 1100 kişinin yeri değişmiş" ifadelerini kullandı. Bu verilere dikkat çeken Bakan, mülakatlarda alınan önlemlerle ilgili de bilgi verdi.

Yeni Bütçe ile Sıkıntılar Aşılacak

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli usta öğreticilerin ücretlerine dair soruları cevaplayan Tekin, "Yeni bütçemizle inşallah bu sıkıntıyı aşmış olacağız" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yaşanan mali sıkıntılara dikkat çekti.

Protokoller ve Destekleme Kursları

Bakan Tekin, sivil toplum örgütleriyle yaptığı protokoller hakkında da açıklamalarda bulundu. "Herhangi bir sivil toplum örgütüyle imzaladığımız protokolde hiçbir tüzel kişiliğe ödenmiş bir tek kuruş kamu kaynağı yoktur" diyerek, bütçe kaynaklarının nereye aktarıldığının sorulması üzerine de açıklamalarda bulundu.

Okul Temizlik Personeli İstihdamı

Bakan, okullarda temizlik personeli istihdamı konusuna da değinerek, "Ülkede yaklaşık 55 bin kadrolu temizlik elemanı bulunuyor. Yeterli olmadığından, her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'TYP' kapsamında personel istihdam ediyoruz" dedi.

Okul Temizliği ve Belediyeler

Son olarak, bazı belediyelerin okul temizlikleriyle ilgili sürecini eleştiren Tekin, "Ankara'daki 2300 okuldan sadece 13'ünü temizleyen belediye başkanı, tüm okulları temizlediğini iddia edemez" şeklinde konuştu.

TBMM'de yapılan bu görüşmeler, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ile birlikte Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve üniversitelerin bütçe raporlarını da kapsadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.