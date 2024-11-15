DOLAR
34,38 -0,41%
EURO
36,27 -0,19%
ALTIN
2.840,1 -0,2%
BITCOIN
3.023.412,03 -0,18%

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakat Sürecine Dair Açıklamalarda Bulundu

Bakan Tekin, TBMM'de mülakat süreçleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu ve eleştirileri yanıtladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:14
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakat Sürecine Dair Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Mülakat Tartışmalarına Işık Tuttu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen alımı için açıklanan sıralamalarla ilgili eleştirileri yanıtlarken, mülakat süreçlerini daha detaylı bir şekilde değerlendirdi. Tekin, "Benim elimde bütün komisyonların raporları var. Benimki, sizinki gibi istatistiksel anlamı olmayan rakamlar değiller. Örneğin, bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş, 3 kişinin yeri değişmiş. Başka bir ilimizde ise 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş" dedi.

60 Bin Adaydan 1100'ünün Yeri Değişmiş

Tekin, bazı milletvekillerinin mülakatların ardından sıralamanın değiştiğine dönük eleştirilerine yanıt vererek, "60 bin kişiden toplam 1100 kişinin yeri değişmiş" ifadelerini kullandı. Bu verilere dikkat çeken Bakan, mülakatlarda alınan önlemlerle ilgili de bilgi verdi.

Yeni Bütçe ile Sıkıntılar Aşılacak

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli usta öğreticilerin ücretlerine dair soruları cevaplayan Tekin, "Yeni bütçemizle inşallah bu sıkıntıyı aşmış olacağız" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yaşanan mali sıkıntılara dikkat çekti.

Protokoller ve Destekleme Kursları

Bakan Tekin, sivil toplum örgütleriyle yaptığı protokoller hakkında da açıklamalarda bulundu. "Herhangi bir sivil toplum örgütüyle imzaladığımız protokolde hiçbir tüzel kişiliğe ödenmiş bir tek kuruş kamu kaynağı yoktur" diyerek, bütçe kaynaklarının nereye aktarıldığının sorulması üzerine de açıklamalarda bulundu.

Okul Temizlik Personeli İstihdamı

Bakan, okullarda temizlik personeli istihdamı konusuna da değinerek, "Ülkede yaklaşık 55 bin kadrolu temizlik elemanı bulunuyor. Yeterli olmadığından, her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'TYP' kapsamında personel istihdam ediyoruz" dedi.

Okul Temizliği ve Belediyeler

Son olarak, bazı belediyelerin okul temizlikleriyle ilgili sürecini eleştiren Tekin, "Ankara'daki 2300 okuldan sadece 13'ünü temizleyen belediye başkanı, tüm okulları temizlediğini iddia edemez" şeklinde konuştu.

TBMM'de yapılan bu görüşmeler, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ile birlikte Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve üniversitelerin bütçe raporlarını da kapsadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de
2
Tiran'da Necip Fazıl Kısakürek Konulu Söyleşi Düzenlendi
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakat Sürecine Dair Açıklamalarda Bulundu
4
Hatay'da Lastik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Hizbullah, İsrail'e Ait Hermes 450 İHA'yı Düşürdü
6
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria Kısıtlamalarına Tepki
7
Silivri'de Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!