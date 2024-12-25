Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakat Sürecini ve Ücretli Öğretmenlerin Sorunlarını Yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Mülakatlarda Hukuksuzluk Yok'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te yaptığı açıklamalarda, mülakat süreçlerine yönelik yapılan eleştirileri yanıtladı. Öğretmen atamalarında yaşanan mülakat mağduriyetlerine dikkate alınması gerektiğini belirten Tekin, "Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız," dedi.

Mülakat Süreci Şeffaf

Tekin, mülakat sürecinin nasıl işlediğine dair bilgi vererek, "Ne aday jüri üyelerini tanıyor ne de jüri üyeleri adayı tanıyor. Adaylara verilen soruların cevapları, elektronik ortamda jüri üyeleriyle paylaşılıyor. Jüri üyeleri adaydan hangi cevabı beklediklerini belirliyor. Bu sistemle yürütülen mülakat ortamında bir mağduriyet olması için hukuksuzluk olması gerekirdi. Burada bir hukuksuzluk yok," şeklinde konuştu.

Ücretli Öğretmenlerin Maaş Sorunu

Ayrıca, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiği konusunda sorulara cevap veren Tekin, her yıl dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını açıkladı. Tekin, "CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzerinde ödemelerle ilgili açtığı iptal davası sonucunda, bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bir sorun ortaya çıktı. Bu sorunu çözmeye çalıştık. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar," ifadelerini kullandı.

Suriyeli Öğrenciler ve Eğitim Desteği

Ayrıca Bakan Tekin, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüş sürecini sürekli olarak takip ettiklerini vurguladı. Tekin, "Son rakamlara göre, 900 bine yakın Suriyeli öğrenci Türkiye'de eğitim görmektedir. Suriye'deki eğitim-öğretim süreçlerine destek vermeye de devam edeceğiz," dedi.

Okul Etkinlikleri Üzerine Değerlendirme

Konya'daki bir okul etkinliğindeki rahatsız edici görüntüleri de değerlendiren Tekin, her bir okulda çeşitli olaylarla karşılaşılabileceğini belirtti. "Bir tane okulda karşı karşıya kaldığımız problemin 65 bin okula mal edilmesi doğru değil. İl müdürlüğümüz üzerinden gerekli incelemeleri başlatıyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.