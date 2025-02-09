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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakatların Gerekliliğini Vurguladı

Bakan Tekin, öğretmen mülakatlarının önemine dair açıklamalarda bulundu, eğitim müfredatı hakkında bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 01:14
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 01:14
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakatların Gerekliliğini Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vav TV'de Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğündeki "Gençlerle Baş Başa" programında eğitim sistemine dair önemli soruları yanıtladı. Bakan Tekin, mülakatların gerekliliğine dikkat çekerek, "Ben vatandaşın çocuğunu emanet edeceğim öğretmen yetiştireceğim, bana 'Mülakat yapma.' diyorsunuz, kusura bakmayın. Benim ödevim, adalete uygun, hak yemeden bir sınav yapmak ve buna göre öğretmen istihdam etmek." ifadelerini kullandı.

Eğitimde Değişikliklerin Gerekliliği

Öğrencilerden gelen sorulara yanıt veren Tekin, eğitimin geleceğinde kılı kırk yararak karar almak gerektiğini vurguladı. "Aldığınız karar her zaman eleştiri konusu olabiliyor. Biz doğru bildiklerimizi yapmalıyız. Bu, çocuklarımızın geleceği için önemli adımlardır." dedi.

Teknolojiye Adaptasyon ve Eğitim Yapısı

Bakan Tekin, öğretmenlerin teknolojiye adaptasyonunun önemine de dikkat çekti. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenlere uygulamalı eğitim sürelerini artırmayı hedeflediklerini belirtirken, "Üniversitelerden mezun olan ve öğretmen olmak isteyen bireylerin staj süresi şimdiye kadar yetersizdi. Biz bunu 400-500 saate çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Açıklamalar

İngilizce eğitimine yönelik değişiklikler hakkında konuşan Tekin, "Çocuklarımızın önce Türkçeyi, ana dillerini öğrenmeleri gerekiyor. Kendi ana dilini yeterince bilmeyen bir çocuktan yabancı dilde yetkin olmasını beklemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

YKS ve Eğitim Süreci

Bakan Tekin, YKS ile ilgili değişiklik yapmayı düşünmediklerini, mevcut müfredatla sınavların uyumlu olacağını belirtti. Veli desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Tekin, velilerin öğretmenlik rolünü almamaları gerektiğini de dile getirdi.

Mülakatlarda Alınan Önlemler

Tekin, mülakat süreçlerinde alınan tedbirleri açıkladı. "Alacakları adayın 3 katı aday çağırıyoruz. Mülakat sırasında komisyondakiler aday hakkında bilgiye sahip olmuyor. Bu, mülakatlardaki şeffaflığı sağlamak içindir." diye konuştu.

Devamsızlık ve Ders Saati Eleştirileri

Milli Eğitim Bakanı, devamsızlık affı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek öğrencilerin okula devam etmelerinin önemini vurguladı. Ayrıca, ders saatlerinin içeriğinin %33 oranında hafifletildiğini ifade etti. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yerleştiğinde haftalık yükünüz hafifleyecek." dedi.

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimde sürekli yukarılara doğru çıktığını sözlerine ekledi.

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