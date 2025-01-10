Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'daki Kız Lisesini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentinde Kinnaird Kız Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim alanında iş birliği mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:33
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'daki Kız Lisesini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'daki Kız Lisesini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan Kinnaird Kız Lisesini ziyaret etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyareti sırasında okuldan Türk ve Pakistan bayraklarıyla karşılanan Tekin, öğrencilere çiçek takdim edildi.

Ziyaret sırasında sınıf ve laboratuvarları gezip öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, okulda verilen eğitim hakkında bilgi edindi. Öğretmenler ve öğrenciler, bakanın ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Bakan Tekin, ayrıca AFAD tarafından Pencap eyaletine gönderilen 50 bin maskeyi, ziyaret sırasında kendisine eşlik eden Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı İmran Nazir’e teslim etti. Ziyaretinin ardından okul bahçesine hatıra fidanı dikti.

Eğitimde İş Birliğine Vurgu

Okulun toplantı salonunda öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, şunları söyledi: "Pakistan'a 3 gün süren bu ziyaretimizde, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu dostluğu çok daha sağlam bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye'de sıkça duyduğumuz Pakistan-Türkiye kardeşliğine burada şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de bu dostluğu ilanihaye sürdürme taahhüdünde bulunuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesini ziyaret...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesini ziyaret...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesini ziyaret etti.

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