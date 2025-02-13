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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Suudi Arabistan ile Eğitim İşbirliğini Güçlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan ile eğitimde işbirliği projelerini görüşmek üzere Riyad'da mevkidaşıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:29
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Suudi Arabistan ile Eğitim İşbirliğini Güçlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Riyad'da Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Yusuf Bin Abdullah El-Benyan ile bir araya geldi. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, "Geleceğe yönelik planladığımız projeler ve ortak çalışmalar sayesinde, eğitimde kalite ve erişim konularında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz." dedi.

Eğitimde İşbirliği Güçlenecek

Riyad'daki görüşmeye Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de katılım gösterdi. Tekin, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim sektörünün bu ilişkilerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirten Tekin, benzerlikler ve kardeşlik bağlarının altını çizdi.

“Türkiye ile Suudi Arabistan halkları arasında ciddi bir sempati bulunuyor. Bu kapsamda, eğitim bakanlıkları arasında imzalanacak mutabakat zaptının, işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum.” diyen Tekin, çocukların sadece akademik başarı değil, aynı zamanda adalet anlayışına sahip bireyler olarak yetişmelerinin önemini ifade etti.

Türkiye'nin Eğitim Başarıları

Konuşmasında, Türkiye'nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına da değinen Tekin, 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, tüm Avrupa ülkeleri arasında ise birinci sırada yer aldığını belirtti. Eğitim teknolojileri ve yapay zeka alanındaki çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türkiye Maarif Vakfı'nın uluslararası diploma programlarına da dikkat çekti.

Suudi Arabistan'dan Destek Sözü

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı El-Benyan, Türkiye ile eğitim işbirliğini genişletme arzusunu dile getirerek, Türk okullarına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Tekin'i nisan ayında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek olan insan kaynakları fuarına davet etti.

Bakan Tekin, karşılıklı tecrübelerin paylaşımının değerine vurgu yaparak, eğitim işbirliğinin iki ülke gençliğinin daha bilinçli yetişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da, Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah El-Benyan ile bir araya geldi. Görüşmeye, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da, Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah El-Benyan ile bir araya geldi. Görüşmeye, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de katıldı.

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