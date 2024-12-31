Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tevfik İleri'nin 63. Ölüm Yılında Anma Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tevfik İleri'yi Andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vefatının 63'üncü yılında eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin kabrini ziyaret etti. Anma töreni, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de katıldı. Ileri için duaların edildiği anma töreninin ardından, Bakan Tekin basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim ve Demokrasi Tarihindeki Yeri

Tekin, "Tevfik İleri'yi vefatının 63'üncü yılında burada andık. Tevfik İleri, sadece eğitim tarihimizde değil aynı zamanda demokrasi tarihimizde de derin yeri olan bir büyüğümüzdür" ifadelerini kullandı.

İleri'nin öğrencilik yıllarından bahseden Tekin, "Bulgaristan'da Türk vatandaşlarının mezarlıklarına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonlar, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin toplumsal problemlerine yönelik ilk örneklerden biridir" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, Türkiye'nin geleceği için iyi bir nesil yetiştirmek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni geliştirdiklerini ve Tevfik İleri'nin eğitim alanındaki çalışmalarının kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağda) ve beraberinde Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (sağ 4), vefatının 63'üncü yılında eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin kabrini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağda) ve beraberinde Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (sağ 4), vefatının 63'üncü yılında eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin kabrini ziyaret etti.