Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkçe Öğretimi Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Türkçe Öğretimi Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2. Uluslararası Miras Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu'nda önemli konuşmalara imza attı. Tekin, çocukların kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri için Türkçe derslerinde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemlerinin dört temel beceri üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

Yeni Ölçme Değerlendirme Mekanizması

Tekin, Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinde öğrencilerin değerlendirilmesinin artık sadece test sınavları ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "Çocuklarımız, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri üzerinden değerlendirilecek" dedi.

Türkçe'nin Önemine Vurgu

Tekin, Türkçe'nin yalnızca bir ders olmanın ötesinde, çocukların akademik başarıları için kritik bir faktör olduğunu vurguladı. Geçen yıl alınan, Türkçe dersinde başarı notu 70'in altında olan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağına ilişkin karar, tartışmalara sebep olmuştu. Tekin, ana dili yeterli olmayan öğrencilerin diğer derslerde de başarılı olamayacaklarına inandığını ifade etti.

Türkçe Akreditasyon Mekanizması

Bakan Tekin, Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillenen yeni Türkçe akreditasyon sisteminin oluşturulduğunu, böylece uluslararası geçerli bir Türkçe sertifikası sürecinin başlatıldığını söyledi.

Okul Öncesi Eğitim ve Programlar

Okul öncesi eğitimden itibaren öğrencilerin Türkçe kelime haznelerini geliştirecek programlar yürütüleceğini belirten Tekin, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri için çocuklara eğitim verilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Destek

Tekin, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini; ayrıca dünya genelinde Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmek isteyen herkes için fırsatlar sunacaklarını aktardı.

Son olarak, tek tip okulların hukuki statüsünün sağlanması gerektiğini ve bu okullara Türk öğrenci kabulü konusunda çağrı yaptıklarını bildirdi.

Sempozyum, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla devam ederken, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli da sunumlar gerçekleştirdi.