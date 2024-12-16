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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, TIMSS 2023'te Tüm Sınıf Düzeylerinde En Yüksek Başarıyı Elde Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TIMSS 2023 sonuçlarını değerlendirerek Türkiye'nin eğitim alanındaki önemli başarılarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 01:07
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, TIMSS 2023'te Tüm Sınıf Düzeylerinde En Yüksek Başarıyı Elde Etti

Türkiye'nin Başarıları TIMSS 2023'te Gözler Önünde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin TIMSS 2023'te tüm sınıf düzeylerinde ve alanlarda bugüne kadarki en yüksek başarıyı elde ettiğini duyurdu. Tekin, "Her iki sınıf düzeyinde de kaydedilen bu sonuçlar, yaptığımız yatırımların ve reformların belirtileri olarak öne çıkmakta," dedi.

Tekin, TBMM Genel Kurulunda yaptığı sunumda eğitim alanının değişken doğasına dikkat çekerek, bilimsel ve pedagogik gelişmelerin önemine vurgu yaptı. Eğitimin, toplumsal adaletin ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu ifade etti.

Güçlü Bir Eğitim Altyapısı

22 yıldır süregelen bir gelişim sürecini vurgulayan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim sistemini daha verimli hale getirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Eğitim sisteminin insanı merkeze alan bir yapı oluşturduğunun altını çizen Tekin, özgür bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Yeni Bir Dönem

Bu yıl uygulamaya geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim yoluyla şahsiyet oluşumunu hedeflediklerini belirten Tekin, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra topluma yön verecek bireyler olarak yetişmelerine yönelik uygulamalar geliştirdiklerini aktardı.

Öğretmen Sayısı ve Eğitim Bütçesi

Bakan Tekin, bugün Türkiye'de 1 milyonu aşan öğretmen sayısı ile hizmet verdiklerini kaydetti. 2002'deki 515 bin öğretmenden günümüze gelen bu yükseliş, eğitimdeki reformların etkisini gözler önüne seriyor. 2025 yılına kadar belirlenen bütçenin 2 trilyon 186 milyar lira olduğunu duyurdu.

Müfredatlar ve Eğitimde Yenilikler

Öğrencilerin sosyal, duygusal ve manevi açıdan gelişimlerini sağlayacak yeni müfredatlar üzerine çalıştıklarından bahseden Tekin, dil eğitimine de önem verdiklerini belirtti. Mesleki ve teknik eğitim alanında da sektörel işbirliklerinin artırılacağına dair hedeflerini paylaştı.

Laiklik Tartışmaları ve Eğitim Üzerine Görüşler

Tekin, bazı milletvekillerinin laiklik tartışmalarına yönelik eleştirilerine de değindi. Kendisine yöneltilen eleştirileri cevaplarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki görüşlerini sergilemeye davet etti ve yasakçı zihniyetlerden arınmış bir eğitim sistemi oluşturmanın gerekliliğine inandığını ifade etti.

Son olarak Tekin, eğitimde eşit fırsatların sunulmasının ve insan haklarına saygı gösterilmesinin temel hedefleri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin uluslararası başarıları ve eğitim alanındaki ilerlemeler, verilen bu önemli mücadelelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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