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Milli Eğitim Bakanı Tekin Türkmenistan'da Eğitim İşbirliğini Güçlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da eğitim alanında işbirliğini artırma amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 01:32
Milli Eğitim Bakanı Tekin Türkmenistan'da Eğitim İşbirliğini Güçlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkmenistan'da Eğitimde İşbirliğini Güçlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirerek eğitim alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attı.

Tekin, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Görüşmede Öne Çıkan Noktalar

Toplantılarda Bakan Tekin, Türkiye'nin Türkmenistan üzerindeki önemine dikkat çekerek, "Bağımsızlığından sonra Türkmenistan’ı tanıyan ilk ülke Türkiye oldu" açıklamasında bulundu. Bu bağlamda, Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile yapılan müzakerelerin ardından karşılıklı ziyaretlerin devam etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Tekin, "Türkiye ve Türkmenistan ne kadar güçlü olursa değerlerimizi o kadar güçlü savunuruz" diyerek, eğitim alanında yeni işbirlikleri ve anlaşmalar imzalamayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkmenistan'dan Beklentiler ve İşbirliği

Görüşmelerde 55 ülkede 100 binden fazla öğrencisi olan Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Türkmenistan'da kurulmasının önemini de dile getiren Tekin, eğitim alanında iki ülke arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Bakan Orazdurdıyeva, Tekin'in ziyaretinin uluslararası Matematik Olimpiyatı kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "Karşılıklı ziyaretler, ülkelerimizin tek taraflı ve çok taraflı ilişkilerini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Eğitim Bakanı Shamyradovich, Türkmenistan'ın eğitim sisteminin dünya standartlarına ulaşması için Türkiye ile olan ilişkilerini büyük bir stratejik ortaklık olarak gördüklerini belirtti. İki ülkenin eğitim alanında daha fazla işbirliği yapma isteği, gelecekteki planların ana hatlarını oluşturuyor.

Sonuç olarak Bakan Tekin’in Türkmenistan ziyareti, iki ülke arasındaki eğitim işbirliklerini daha da derinleştirme ve karşılıklı fayda sağlayacak eğitim projelerini hayata geçirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile görüşme gerçekleştirdi.

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