Milli Eğitim Bakanı Tekin ve ÖSYM Başkanı Ersoy'un Görüşmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan "beceri örgüsü" temelli müfredata geçiş sürecini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yeni Müfredat ve YKS'ye Etkisi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu müfredatın uygulamaya geçilmesinin ardından 4 yıl sonra yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu dönemde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu yıl lise 9. sınıflarda uygulanmaya başlaması ile birlikte, bu öğrencilerin gireceği YKS’nin TYT ve AYT oturumlarındaki soruların yeni müfredatla uyumlu hale getirilmesi konusu detaylı olarak istişare edildi.

MEB ve ÖSYM İşbirliği

Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan YKS için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ÖSYM arasındaki işbirliği çerçevesinde alan uzmanlarının katılımıyla yürütülen çalıştayların sonuç raporları değerlendirildi. Ayrıca, planlanan diğer çalışmalar da görüşmede ele alındı.

Mevcut Öğrencilere Yönelik Bilgiler

Görüşmede, şu anda 10, 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncesi müfredat esas alınarak YKS'ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de belirtildi.

Gelecek Sınavlar Hakkında Değerlendirmeler

Öte yandan, 2025 yılında gerçekleştirilecek Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabul sırasında, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı.