Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" sanat etkinliğine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü projesi kapsamında düzenlenen "Kim Var" sanat etkinliğine katıldı. Etkinlik, Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanat yoluyla milli değerlerin aktarılması vurgulandı

Konuşmasında Bakan Tekin, Bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya konulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"'nin önceliğinin, ülkenin toplumsal, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Tekin, yetiştirilmek istenen birey tipini özetleyerek, "Yapacağımız öğretimin amacı, sizi bu ülkeye, içinden çıktığınız topluma, atalarımızın bize bıraktığı mirasa, ailelerinize ve milletimize faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrendiğiniz şeyleri de bu ülkenin faydasına kullanmak üzere yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Bakan şöyle devam etti: "Çok iyi matematik, fizik bilen ama ülkesini, milletini, vatanını sevmeyen, vatanı için fedakarlık yapmaktan kaçınan bireyler yetiştirmek mi, yoksa ülkesini de milletini de seven ve bütün öğrendiklerini milletin yararına kullanmak isteyen bireyler yetiştirmek mi? Bizim ana istediğimiz budur. Vasfımız burası."

Tekin ayrıca, etkinliğe destek veren AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları'na teşekkür ederek, "Bu vatan için fedakarlık yapılması gerektiğinde ne yapması gerektiğini sanat yoluyla çocuklarımıza göstermek istiyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, Yücel Arzen Hacıoğulları'nın öğrencilerle seslendirdiği şarkıları dinledi ve düzenlenen resim sergisini gezdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Nevşehir'de düzenlenen "Kim Var" sanat etkinliğine katıldı. Bakan Tekin'i burada yetkililer karşıladı.