Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Osmaniye'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Bakan Tekin, Osmaniye'de Kayda Değer Ziyaretler Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Tekin, ziyareti sırasında Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile birlikte hareket etti.

Çocuklarla Buluşma

Bakan Tekin, ilk olarak Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Burada okulun minik öğrencilerine çanta hediye eden Tekin, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Depremzede Öğretmene Destek Ziyareti

Bakan Tekin, ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden beden eğitimi öğretmeni Ayşe Örsdemir'i evinde ziyaret etti. Burada öğretmenle bir süre sohbet eden Tekin, destek mesajları verdi.

Yerel Esnaf ile Buluşma

Tekin, ziyaretlerine Cebelibereket Konteyner Çarşıda yerel esnafla buluşarak devam etti. Burada esnaflarla sohbet eden Tekin, onların taleplerini dinledi.

Valilik Ziyareti

Son olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Tekin, burada "Şeref Defteri"ni imzaladı. Bakan Tekin'in Vali Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmanın basına kapalı olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tekin Osmaniye Valiliği'ni ziyaret ederek "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tekin Osmaniye Valiliği'ni ziyaret ederek "Şeref Defteri"ni imzaladı.