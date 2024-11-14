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Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 bütçesi sunumunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:00
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli TBMM'de Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile 2025 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Tekin, modelin köklü tarih, kültür ve değerleri merkeze aldığını vurgulayarak, uluslararası standartlar ve günümüz teknolojisinin eğitimde nasıl yer alacağını açıkladı.

Modelin Geliştirilme Süreci

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim bilimlerinin temel ilkelerine uygun şekilde tasarlandığını belirtti. İhtiyaç analizi yaparak, 81 il milli eğitim müdürlüğünde program değerlendirme komisyonları kurulduğunu söyledi. Öğretmenlerin, mevcut öğretim programlarına dair karşılaştıkları zorlukları ve öğrencilerin beklentilerini tespit etmek için çalışmalar yürütüldü.

Öğrenci Geri Bildirimleri

2013 yılından bugüne kadar gelen görüşlerin arşivlenip analiz edildiğini belirten Tekin, 17 bin öğrencinin katıldığı anketle onların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlendiğini ifade etti. Yeni müfredat ile amacın, bireyleri milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirmek olduğunu açıkladı.

Yükseköğretimde Büyüme

Yükseköğretimde önemli ilerlemeler kaydedildiğini kaydeden Tekin, 2023-2024 döneminde 208 yükseköğretim kurumunda 7,4 milyon öğrencinin eğitim aldığını duyurdu. Uluslararası öğrenci sayısının da 2013'te 43 bin 251 iken, bu yıl itibarıyla 345 bine ulaştığını belirtti.

ÖSYM’nin Rolü

Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) hakkında bilgi vererek, yılda yaklaşık 14 milyon adaya sınav gerçekleştirildiğini aktardı. 2024'te 60 farklı sınav yapılacağına ve engelli adaylara uygun koşullar sunulacağına dikkat çekti.

Bakan Tekin, 2025 yılı bütçesinin eğitim camiasına ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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