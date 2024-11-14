Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Eğitime Yatırım vurgusu

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. Bakan Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1 milyon 146 bin 213 öğrenciye taşıma ve 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği hizmeti verildiğini duyurdu. Bu hizmetlerin toplam maliyeti ise 24 milyar 942 milyon 612 bin 302 lira olarak belirlendi.

Atatürk'le Başladı

Bakan Tekin, konuşmasına, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı. Tekin, eğitimin insan hakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet sizden; fikri hür, vicdanı hür nesiller ister." ifadesiyle ulusal eğitim hedeflerini açıkladı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Tekin, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Eğitimin Yüzyılı olacağına inandıklarını belirtti. Eğitim alanını, medeniyet inşa etme sorumluluğu olarak gördüklerini ifade eden Bakan, çocukların ve gençlerin becerilerini geliştirmelerine yönelik her türlü projeyi uygulamaya kararlı olduklarını söyledi.

Aktif Öğrenme Süreci

Bakan Tekin, öğrencilerin öğrenim hayatlarını aktif bir şekilde organize etmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Eğitimin erdemli bir toplum inşa etmenin önemli bir aracı olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Eğitimde Gelişmeler

2025 yılı için belirlenen eğitim bütçesinin merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,84'ünü oluşturduğunu açıklayan Tekin, geçmiş yıllardaki gelişmelere de değindi. Örgün eğitimde derslik sayısının 2002-2003 dönemindeki 367 bin 145'ten, 2024-2025 yılına kadar 734 bin 913'e yükseldiğini vurguladı.

Öğrencilerin Eğitime Erişimi ve Destekler

Özellikle dezavantajlı öğrencilere yönelik sosyal yardımların artırıldığına dikkat çeken Tekin, 2023-2024 yılı itibarıyla 4 milyar 430 milyon ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını ve ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düşürüldüğünü ifade etti.

PISA ve TIMSS Başarıları

Öğrenci başarılarına da değinen Tekin, 2022 PISA uygulaması sonuçlarına göre Türkiye'nin, okuma becerilerinde 36, matematikte 39, fen alanında ise 34. sırada yer aldığını kaydetti. Aynı zamanda Türkiye'nin matematikte TIMSS 2019'da 20. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Tüm bu veriler, Türkiye'nin eğitim alanındaki gelişimini ve geleceğe yönelik stratejilerini yansıtmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Bakan Tekin, toplumun tüm kesimlerini bu sürece katkı sağlamaya davet etti.

Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.