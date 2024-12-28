Milli Eğitim Bakanlığı'nda Kadro Düzenlemesi: Yeni Yapılanmalar Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarında Önemli Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilatında önemli bir düzenlemeye gitti. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatılırken, Milli Eğitim Akademisi'ne yeni kadrolar ihdas edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni düzenleme, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile hayata geçirildi.

Bu karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ile iki genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edilmiştir. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Akademisi için yeni kadrolar oluşturuldu: "Milli Eğitim Akademisi Başkanı" ve 10 "Akademik Kurul Üyesi".

Ek olarak, Bakanlığın merkez teşkilatına, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı ve 15 milli eğitim uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Bu düzenlemelerin, milli eğitim sistemindeki etkinliği artırması hedefleniyor.