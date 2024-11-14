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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ile ilgili milletvekilleri görüşlerini dile getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:03
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşmeler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerinde söz alarak görüşlerini ifade ediyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye'de mevcutta 14 milyon 574 bin öğrenci bulunduğunu ve bu öğrencilere bir öğün yemek verilmesi durumunda yaklaşık bütçenin 190 milyar lira civarında olacağını belirtti. Akay, "Eğitim bütçenizden yani 2 trilyon 186 milyardan gidersek bütçenin yüzde 8,69'unun merkezi yönetim bütçesinden, yani 1 trilyon 451 milyar üzerinden gidersek bütçenin yüzde 13,08'ine tekabül ettiğini" ifade etti.

Akay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin, yeniden değerleme oranının altında bir artış gösterdiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin henüz anlaşılamadığını belirtirken, "Türkiye Yüzyılı" tanımlamasını eleştirdi. Taş, "İçinde taşıdığı anlamı doğru bulmuyorum çünkü 'Türkiye Yüzyılı' değil 'Türk yüzyılı' olur. 'Türkiye Yüzyılı' olmaz." dedi.

Taş, ayrıca Türk milletinin adının anayasada Türk kavramı üzerinden ele alındığını hatırlattı.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Vurgusu

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, hükümetleri döneminde eğitimin herkes için ulaşılabilir hale gelmesi adına çeşitli adımlar atıldığını vurguladı. Ök, "Başörtüsü yasağının, eğitimin toplumun geniş kesimlerine ulaşmasını engellediğini" belirterek, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla sosyoekonomik durumu düşük ailelere yönelik desteklerin artırıldığını söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, eğitimde kalitenin artırılması için öğretmen açığının kapatılması gerektiğini belirterek, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesinin ve motivasyonlarının artırılmasının öğrencilerin eğitim kalitesine doğrudan etki edeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

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