Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başlandı

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyona, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık ediyor.

Kumanya Tartışmaları Gündem Oldu

Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, okullarda öğrencilere kumanya dağıtılmadığını vurgulamak amacıyla getirdikleri kumanyaları gösterdi. Bu durum, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmaya yol açtı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Komisyon salonuna girdiğinde tartışmalar devam ediyordu. CHP'li vekiller, Bakan Tekin’e kumanyaları göstererek, "Okullarda dağıtmadığınız kumanyalar, bakmak isterseniz" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Bakan Tekin ise, "CHP'li belediyeler de konserlere ayırdıkları paraları getirsin" şeklinde yanıt verdi.

Bölgedeki Sorunlara Vurgu

AK Parti milletvekilleri, İzmir ile ilgili de eleştirilerde bulundu. "Önce İzmir Körfezi'ni temizleyin. Kokuyor İzmir" ifadeleriyle tepki gösterdiler.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, öğrencilerin üçte birinin okula aç gittiğini belirterek, "Bir öğün öğrencilerimize ücretsiz öğle yemeği verilmesi talebimiz var. Görüşmelerden sonra bu konuda önerge de vereceğiz. Destek vermenizi istiyoruz" dedi.

Diğer Bütçeler de Görüşülecek

Komisyonda ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ile 2023 yılı kesin hesapları ele alınacak. Ayrıca, Bakanlık, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin Sayıştay raporları da görüşmelerin gündeminde yer alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.