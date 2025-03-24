Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Aile Vakfı'ndan Aile Eğitimi Protokolü

Bakanlık ve vakıf, aile eğitimi için protokol imzalayarak çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:53
Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Aile Vakfı'ndan Aile Eğitimi Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Aile Vakfı'ndan Aile Eğitimi Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Aile Vakfı, aile eğitimini yaygınlaştırmak ve toplumsal değerleri güçlendirmek amacıyla Aile Eğitimi İşbirliği Protokolü imzaladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında aile içi iletişimden değerler eğitimine, ebeveynlere yönelik rehberlik çalışmalarından çocuk gelişimi programlarına kadar birçok eğitim ve etkinlik hayata geçirilecek.

Kapsamlı Eğitim Faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan yaygın eğitim kurs programlarının, vakfın işbirliği ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla ücretsiz uygulanmasını içeren protokol ile aile bireylerine yönelik kapsamlı ve katılımcılara açık eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Aileyi Destekleyen Eğitim Programları

Aile İçi İletişim Eğitimleri ile velilere ve öğretmenlere yönelik aile içi iletişim ve ebeveyn-çocuk ilişkisi seminerleri düzenlenecekken, Değerler Eğitim Atölyeleri aracılığıyla Türk aile yapısını güçlendiren ahlaki ve kültürel değerler üzerine interaktif atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Güçlü Aile, Güçlü Toplum Konferansları ile akademisyen ve uzmanların katılacağı panellerde aile yapısının toplumsal etkileri ele alınacak. Ayrıca, Aile Temalı Yarışmalar ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "aile ve sevgi" temalı resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Dijital Bilinçlendirme Seminerleri ise ebeveynlerin çocuklarını dijital dünyada bilinçli yönlendirebilmeleri için rehberlik içerikleri sunacak.

Aile Destek Merkezleri Kurulacak

Protokol ile sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelere rehberlik, psikolojik destek ve eğitim hizmetleri sunan Aile Destek Merkezleri kurulacak.

Ücretsiz Kurslar

Kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Yaygın Sistemi üzerinden tüm vatandaşların ücretsiz katılımına açık olacak. İstanbul Aile Vakfı ise eğitim materyallerinin temini ve organizasyon desteği sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, bu işbirliğinin Türk aile yapısını koruma ve güçlendirme yönünde önemli bir adım olduğunu, aile eğitiminin toplumun tüm kesimlerine yayılması için çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

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