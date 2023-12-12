Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’ten afet eğitimi projesi

Bakan Tekin, proje kapsamında çocuklara afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiğini öğreteceklerini söyledi. Tekin, “Projenin iki boyutu var; biri, böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir davranış sergilemek gerekiyor, diğer ise neler yapılması gerekir. UNICEF’e bu değerli iş birliği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Afetin Sadece Depremle Sınırlı Olmadığını Vurguladı

Bakan Tekin, afetin sadece depremle sınırlı olmadığını, insan kusuru ve doğayı vahşice kullanmasından kaynaklanan etkileri de içerdiğini vurguladı. Tekin, “Önümüzde, bizi bekleyen dönemde en büyük felaketlerden birisinin iz düşümünün, başlangıç noktasının çocukları yetiştirirken hırs küpü, vahşice yetiştirmek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde konuşulması gereken en büyük felaketin bu olduğunu saptamak gerekiyor. Doğayı vahşice kullanmak beraberinde sel felaketlerini getiriyor, sel felaketlerinin arkasına bakıyorsunuz bir insan kusuru var. Ya imardan ya iskandan kusur var ya da iklim değişikliği, bunun arkasında da yine insanın içindeki hırs arzusu var. Dolayısıyla şunun altını çizmemiz gerekiyor; artık dünya bu tür felaketlerle çok sık karşı karşıya kalacak gibi duruyor.” diye konuştu.

Daha İnsanca ve Adil Bir Şekilde Dünyadan Faydalanılacak

Bakan Tekin, eğitim öğretim sürecini afetlere insanın katkısını azaltmak için hazırlıklı tutacaklarını ve çocukları buna göre hazırlayacaklarını belirtti. Tekin, “Bunu yaptığımız zaman insanın sebep olduğu felaketlerin sayısını ve insanın sebep olduğu felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısını azaltmış olacağız. Daha insanca, daha adil bir şekilde dünyadan faydalanmış olacağız. Başlangıç noktası olarak burayı almamız gerekiyor. Karşısındakine, arkadaşına, dünyada yaşayan diğer insanlara saygılı, doğaya ve doğada yaşayan diğer canlılara saygılı, merhametli bireyler yetiştirerek başlamak lazım.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Arama Kurtarma Çalışanlarına Tebrik

Bakan Tekin, törende ayrıca Bakanlığın arama kurtarma çalışanlarına doğal afetlerde sergiledikleri özverili çalışmaları için tebriklerini iletti. Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Birimi (MEB AKUB), 2 bin 490 personelden oluşan kadrosuyla bir yıl içerisinde birim sayısını 83'ten 166'ya çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, bu birimlerin nitelik ve nicelik bakımından gelişimini artırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, Bakanlığın Afet ve Acil Durum Eylem Planının güncellendiği ve öğrencilere afet farkındalığı kazandırmak amacıyla her kademede eğitim içerikleri hazırlandığı belirtildi. Konuşmasını tamamlayan Bakan Tekin, UNICEF Türkiye Temsilcisi Marti için planladığı çini tablo hediyesini verdi.