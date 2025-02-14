Milli Eğitim'den Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi

Yeni Bir Dönem: Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, enerji verimliliğini desteklemek amacıyla temel eğitim kademelerinde 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul' projesinin başlatılacağını duyurdu.

Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu projenin okulların hem çevreyi koruyacağını hem de çocuklara sürdürülebilir yaşam becerileri kazandıracağını vurguladı. Yeni proje, eğitimde sürdürülebilirlik ve çevre bilincini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi

Bakan Tekin, projeye ilişkin, "Enerji verimliliğini desteklemek, verimliliği ve sürdürülebilir çevre koşullarını sağlamak amacıyla temel eğitim kademelerindeki resmi okullarımızda 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul' projesini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, okullar bu projeye katılarak belirleyici tasarımları uyguladıklarında 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi' almaya hak kazanacaklar.