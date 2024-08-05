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Milli Golfçüler Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lihtenştayn'da kazanan milli golfçüleri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:06
Milli Golfçüler Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Milli Golfçülerden Tarihi Başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lihtenştayn'da gerçekleştirilen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde birinci olan milli sporcuları tebrik etti.

Şampiyonalarda Zirveye Çıkmak

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: "Lihtenştayn'da bulunan Gams-Werdenberg Golf Kulübü'nde gerçekleşen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda tarihte bir ilk olarak, ülkemizi temsil eden kadın ve erkek golf takımlarımızın şampiyonluğa ulaşmasını büyük bir gururla karşılıyorum. Bu başarıların devamını diliyorum."

Düzenlenen bu prestijli şampiyona, Türkiye'nin golf alanında uluslararası arenada önemli bir yere geldiğinin bir göstergesi oldu.

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