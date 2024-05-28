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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor: Gündemde terörle mücadele ve Filistin var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Ankara Beştepe’de toplanacak. 2 aylık bir sürenin ardından toplanacak olan kurulun gündeminde, sınır ötesi terörle mücadele operasyonları ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları yer alacak.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:38
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor: Gündemde terörle mücadele ve Filistin var

İki aylık bir aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün (28 Mayıs) Beştepe’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Kurulun toplantısındaki en önemli gündem maddesi, terörle mücadele olacak. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının ele alınacağı toplantıda, FETÖ ve IŞİD ile mücadele konusu da gündeme gelecek.

MGK’da bir diğer ele alınacak konu ise İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları olacak. Saldırıların sonlanması, insani yardımların gönderilmesi gibi konularda ne yapılabileceği ele alınacak.

Tüm bunlarla birlikte bölgesel ve uluslararası güncel konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

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