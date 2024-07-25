Milli Güvenlik Kurulu’ndan Kritik Bildiri: İsrail'in Katliamları Durmalı

MGK Toplantısından Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yapılan açıklamada kritik konular ele alındı.

İsrail Yönetiminin Eylemleri ve Uluslararası Tepkiler

Bildiride, İsrail yönetiminin artan uluslararası tepkilere rağmen devam eden katliamlarının hukuk kurallarını ve insani değerleri hiçe saydığına dikkat çekildi. Bu durumun derhal durdurulması gerektiği belirtildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Bildiri, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların yurt içinde ve dışında başarıyla sürdürüldüğü ifade edildi. Özellikle, 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleriyle mücadelede önemli ilerlemelere ulaşıldığı vurgulandı.

Uluslararası Güvenlik ve Bölgesel İş Birliği

Söz konusu bildiride, terörle ilgili mücadelelerin bölge ülkeleriyle iş birliği içerisinde yürütülmesinin, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayacağı ifade edildi.

Suriye’de Gerçek Toplumsal Mutabakat

Suriye'deki süreçte tarafları kapsayan bir toplumsal mutabakat yolunda desteklerin devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, bölücü terör eylemlerine karşı durulacağı ve Suriye'nin menfaatlerinin ön planda tutulacağı kaydedildi.

Kıbrıs ve Akdeniz Meseleri

MGK'nın bildirisinde, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın meşruiyeti ve başarısı da ele alındı. Ayrıca, Ege ve Akdeniz'deki meselelerde diyalog ve haklarımızın korunmasına dair kararlılık ifade edildi.

Ukrayna'daki Savaş ve Afrika İlişkileri

Ukrayna'daki savaşın tırmanmasını önlemek için uluslararası çabalara ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri güçlendirmeye devam edeceği kaydedildi.