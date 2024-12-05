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Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:49
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi ve yaklaşık 3 saat sürdü.

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