Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi ve yaklaşık 3 saat sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi ve yaklaşık 3 saat sürdü.
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