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Milli Muharip Uçak KAAN, Çin Ordusu Gazetesinde Tanıtıldı

KAAN, Türk savunma sanayisinin 5. nesil savaş uçağı, Çin ordusunun gazetesinde yer buldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:47
Milli Muharip Uçak KAAN, Çin Ordusu Gazetesinde Tanıtıldı

Milli Muharip Uçak KAAN, Dünya Çapında İlgi Görüyor

Türk savunma sanayisinin gururu olan yerli üretim 5. nesil savaş uçağı KAAN, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait PLA Daily gazetesinde detaylı bir şekilde tanıtıldı.

Projenin Tarihçesi ve Gelişmiş Özellikleri

Makalede, KAAN'ın Türkiye'nin bağımsız bir şekilde geliştirdiği bir beşinci nesil uçak olduğu vurgulandı. Uçak, süper manevra kabiliyeti, süpersonik seyir hızı, radar gizliliği ve gelişmiş algılama yetenekleri ile dikkat çekiyor.

NATO İlişkileri ve Savunma Politikasındaki Değişiklikler

Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanmasının, yerli üretim projelerini hızlandırdığı belirtildi. Makaleye göre, bu durum Türk Hava Kuvvetleri için bir zorluk oluşturmuş olsa da, kendi beşinci nesil uçağını geliştirmesi yönünde kararlılığı artırmıştır.

TUSAŞ'tan Beklentiler

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'dan 100'den fazla uçağın Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin yanı sıra Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerden de sipariş beklentileri olduğunu açıkladı.

Yerli Üretim ve Dışa Bağımlılık

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığın 2002 yılında yüzde 80 iken, bugünlerde bu oranın yüzde 20 seviyesine gerilediği ifade edildi. KAAN’ın yerlileştirme oranının da %80'e ulaşması bekleniyor.

KAAN'ın Aerodinamik Tasarımı

Kaan, aerodinamik yapısıyla süper manevra kabiliyeti sağlarken, F110-GE-129 jet motorlarıyla donatılmış olarak maksimum süratinin Mach 1.8'e ulaşabileceği belirtiliyor.

Gerçek Bir Beşinci Nesil Uçak

KAAN'ın radar gizliliği, gelişmiş algılama ve elektronik savaş sistemleri ile donatılmış olması, onu gerçek bir beşinci nesil uçak kategorisine sokuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği günde, "Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı." değerlendirmesinde bulundu.

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