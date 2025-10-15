Milli Parklar Kanun Teklifi Komisyon'da: Doğa Koruma ve Yeni Yapılanma

TBMM Tarım Komisyonu'nda Milli Parklar Kanunu Teklifi Görüşülüyor

Doğa koruma yönetiminde güçlendirilmiş yapı ve sürdürülebilirlik vurgusu

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı. Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, kanun teklifinin yasalaşması halinde teklif kapsamındaki alanlar için çevre koruma politikalarında daha etkin ve sürdürülebilir bir dönemin başlayacağını belirtti. Toy, teklifle ilgili olarak kamuoyunda yer alan ön yargılı ve çoğunlukla manipülatif paylaşım ve haberlerin olduğuna dikkat çekti.

Teklifin muhtevasının, oluşturacağı kamusal faydaların ve kamu yararına sunacağı imkanların göz ardı edilerek olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Toy, Milli Parklar, Tabiat Parkları ve diğer koruma alanlarının yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hükümetlerin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Toy, yapılan düzenlemeler ve uygulamalarla korunan alanlardaki gelişmeyi şu verilerle anlattı: milli park sayısı 33'ten 50'ye, tabiat parkı sayısı 17'den 274'e, tabiat anıtı sayısı 89'dan 111'e yükseltildi. Toplam korunan alan sayısı 172'den 688'e, korunan alanların yüz ölçümü ise 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıkarıldı.

Toy, eleştirilere yanıt olarak, "Eğer bahse konu olan haberlerde söylendiği gibi biz ormanlarımızı turizme açacak olsaydık, meramımız bu olsaydı bakınız 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıkaramazdık korunan alan sayısını" dedi ve korunan alanlara gelen yıllık ziyaretçi sayısının 5,5 milyondan 69,1 milyona ulaştığını kaydetti. Bu rakamların yapılan hizmetlere halkın teveccühünü gösterdiğini belirtti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı sulak alanların da koruma altına alındığını aktaran Toy, koruma altına alınan sulak alan sayısının 9'dan 136'ya, sulak alan yüzölçümünün ise 159 bin hektardan 1 milyon 186 bin hektara yükseltildiğini söyledi.

Toy, teklife ilişkin olarak, "Teklifle doğa korumadaki bütüncül yönetim yaklaşımının daha ileri seviyelere getirilmesi sağlanacak. Ülkemizin en önemli korunan alan otoritesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün güçlendirilmiş yeni teşkilat yapısıyla hukuka aykırılıklara karşı mücadele edilecek ve daha caydırıcı mevzuatla desteklenmesi mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Komisyon çalışmalarında, teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı. Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci Başkanlığında toplandı.