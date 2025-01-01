Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Bileti Satan Bayi Duygularını Paylaştı

Ali Çobanoğlu: "İnşallah İhtiyaç Sahibi Biri Olur"

Antalya'da, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birini satan büfe işletmecisi Ali Çobanoğlu, talihlinin iş kurarak başkalarına faydalı olmasını istedi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan büfesinde bu özel bileti satan Çobanoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, 20 yıldır büfecilik ve Milli Piyango bayiliği yaptığını ifade etti. Geçmişte de 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan bir talihliye bilet sattığını hatırlatan Çobanoğlu, biletin büyük ikramiyeyi kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Çobanoğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti: "Talihliye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ihtiyaç sahibi biridir ve kullanmasını da bilir. İnşallah iş kurup başkalarına faydası olur, çarçur etmez."

Dağıtma Garantisi Uygulaması İlgiyi Artırdı

Bu yılbaşında uygulanan dağıtma garantili uygulamasının çekilişe olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Çobanoğlu, büyük ikramiyenin isabet ettiği diğer 3 çeyrek biletin sahiplerinin 600 milyon liranın eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandığını aktardı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birini satan Antalya'daki bayi Ali Çobanoğlu, talihlinin iş kurarak başkalarına faydası olması temennisinde bulundu.