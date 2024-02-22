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Milli savaş uçağı KAAN dünya basınında

Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünya medyası da bu önemli gelişmeyi haberleştirdi. Bloomberg gibi ABD’li yayınlar, "Türkiye, kendi ürettiği savaş uçağıyla tarihi bir adım attı" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:00
Milli savaş uçağı KAAN dünya basınında

Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN, bugün ilk uçuşunu tamamladı. KAAN, 13 dakika boyunca 8000 feet yükseklikte 230 knot hızla uçtuğu duyuruldu. 2028 yılında hizmete girmesi planlanan uçağın testleri devam ederken, dünya medyası da KAAN’ın ilk uçuşunu haber yaptı.

Türk savunma sanayinin öncü projelerinden biri olan "Milli Muharip Uçak" projesinin ürünü olan KAAN savaş uçağı, ilk uçuşunu Mürted Havaalanı’ndan gerçekleştirdi ve yanında bir F-16 Fighting Falcon savaş uçağı vardı. Yunanistan’ın Ethnos ve Naftemporiki gazeteleri, KAAN’ın 2028’de Türk Hava Kuvvetleri bünyesine dahil olacağını haber yaptı.

Türkiye’nin kendi ürettiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN, bugün ilk uçuşunu yaptı. Bloomberg gibi ABD’li yayınlar, "Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti" dedi. Reuters gibi İngiltere’li haber ajansları, "Türkiye’nin ilk muharip savaş uçağı bugün havalandı" diye duyurdu ve "NATO üyesi Türkiye, azami yurt içi kabiliyetle milli muharip uçağının üretilmesine yönelik TF-X projesini 2016 yılında başlatmıştı" diye ekledi.

Almanya’nın Welt gazetesi, “Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor” başlığıyla verdiği haberde, KAAN’ın ilk uçuşunu sorunsuz bir şekilde bitirdiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın bunu ABD’ye karşı bir üstünlük olarak gördüğünü belirtti.

Haberde, Türkiye’nin savunma sanayisini hızla geliştirmek için modern savaş uçakları üretiminde bağımsızlığını artırdığı vurgulandı. Gizlilik özellikleri taşıyan ve 5. nesil olarak nitelendirilen çift motorlu savaş uçağı, radarlara yakalanmasının çok zor olduğu için tarihi bir başarı olarak gösterildi.

Flugrevue havacılık sitesinde, KAAN’ın Türkiye’nin yeni gök savunucusu ve umudu olduğu ifade edildi. Türk milli savaş uçağı, gizlilik özellikleri sayesinde ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı bildirildi.

"Türkiye KAAN’ı sundu" başlığıyla Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan haberde, Türk yapımı savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Uçuş sonrasında Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, "Bu çok önemli projede Türkiye’ye destek veren Ukraynalı firmaları kutladığını" ifade etti. Gazeteye göre, Ukrayna Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’a ilgi duyuyor.

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