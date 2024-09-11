Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Seul'de Askeri Zirvelere Katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Seul'deki Askeri Zirvelerde Ortaya Çıktı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 9-11 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir dizi önemli toplantıya katıldı. Alpay, burada Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi, Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Savunma Bakanları Toplantısı ve Seul Savunma Diyalogu etkinliklerinde yer aldı.

Yapay Zekanın Askeri Kullanımı Üzerine Vurgular

Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi'nde (REAIM) konuşma yapan Alpay, yapay zekanın askeri alanda etik ve sorumlu kullanımını ele alarak, Türkiye'nin bu konudaki katkılarına dikkat çekti. Alpay, yapay zekanın ulusal ve uluslararası güvenlik açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yapay zeka stratejisi çerçevesinde uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, yapay zekanın askeri operasyonlarda devrim yaratma potansiyelini dile getiren Alpay, bu dönüşümün sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkili Görüşmeler ve İşbirliği Fırsatları

Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından organize edilen toplantılar sırasında, farklı ülkelerden temsilcilerle ikili görüşmeler yaparak, askeri işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.