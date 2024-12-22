DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.413.853,04 0,38%

Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'teki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti ve çalışmaları denetledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:26
Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler'in bu ziyareti, TSK'nın etkinliğini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte İslahiye'deki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giderek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, komutanlıktaki faaliyetler hakkında bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. Ayrıca, TSK komuta kademesiyle birlikte TRT tarafından çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen "Siyah Bere" dizisinin setini de ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonda 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi
3
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'CHP'nin Başarıları Üzerine Bir Şey İnşa Etmediğini Görüyoruz'
5
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Seçim Açıklaması: Yenileme Yok!
6
Çin, ABD'nin Tayvan'a 886 Milyon Dolarlık Silah Satışına Sert Tepki Gösterdi
7
Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı