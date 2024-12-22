Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler'in bu ziyareti, TSK'nın etkinliğini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte İslahiye'deki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giderek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, komutanlıktaki faaliyetler hakkında bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. Ayrıca, TSK komuta kademesiyle birlikte TRT tarafından çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen "Siyah Bere" dizisinin setini de ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.