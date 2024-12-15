Milli Savunma Bakanı Güler, 2023 Yılına Dair Önemli Verileri Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Güler, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya temsilcilerine yönelik düzenlenen Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda, bu yılın başından itibaren Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere toplamda 2 bin 939 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, güvenliği öncelikli hedef olarak belirlediklerini ve etkin bir savunma politikasını sürdürdüklerini vurguladı.

Güvenlik Operasyonlarının Başarıları

Bakan Güler, Türkiye’nin terörle mücadelesinde sürekli ve kapsamlı operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu ifade ederek, Pençe-Kilit Harekatı kapsamındaki başarıları da paylaştı. Bu operasyonda toplam 3 bin 158 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 1327 mağara ve sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir.

Ayrıca, 1136 terörist etkisiz hale getirilmiş, 957'si ağır silah olmak üzere toplamda 2 bin 421 silah ele geçirilmiştir.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Yaklaşımı

Bakan Güler, Suriye'de devam eden olayların Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, terör devleti kurmaya çalışan DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG-SDG gibi örgütlerin faaliyetlerinin yakından takip edildiğini anlattı. Güler, Suriye’de kapsayıcı bir anayasanın kabul edilmesi ve seçim süreçlerinin tamamlanması için destek vereceklerinin altını çizdi.

Hudut Güvenliği ve Düzensiz Göç

Hudut hattında 60 bin personel ile teknolojik sistemlerin kullanıldığını aktaran Güler, 1 Ocak 2024 itibarıyla 93 bin 349 kişinin geçişi engellenmiş ve yakalanan 13 bin 551 düzensiz göçmen ile 280 terörist ve 801 kilogram uyuşturucu maddesi kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Uluslararası İşbirlikleri ve Tatbikatlar

Bakan Güler, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki uluslararası işbirliklerine dikkat çekerek, 89 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması, 65 ülke ile Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalandığını belirtti. Ayrıca, 140 tatbikat icra edilerek Türkiye’nin savunma yetenekleri geliştirilmeye devam edilmektedir.

İsrail’in Saldırılarına Tepki

Bakan Güler, İsrail’in özellikle Filistinlilere yönelik haksız uygulamalarını eleştirerek, masum sivilleri hedef alan katliamlarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Güler, İsrail'in saldırganlığının her geçen gün arttığını da vurguladı.

Savunma Sanayisi konularında da bilgi veren Güler, TF-2000 hava savunma harbi muhribi ve milli uçak gemisi projeleri üzerindeki çalışmalara değinerek, önümüzdeki günlerde bu projelerin sac kesme faaliyetlerine başlanacağını duyurdu.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin iç ve dış güvenlik alanındaki etkinliğini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.