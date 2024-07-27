Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Büyükelçisi Flake'i Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler'den önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme amacı taşıyor.

Kabulde önemli isimler yer aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde ABD Savunma ve Kara Ataşesi Albay John J. Myers ile ABD Hava Ataşesi Albay Christian Lichter de hazır bulundu. Görüşmede savunma alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Bu tür ziyaretlerin, Türkiye ve ABD ilişkilerine pozitif katkılarda bulunacağı öngörülmektedir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i (solda) kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i (solda) kabul etti.