Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Büyükelçisi Flake'i Ağırladı

Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:27
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Büyükelçisi Flake'i Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler'den önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme amacı taşıyor.

Kabulde önemli isimler yer aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde ABD Savunma ve Kara Ataşesi Albay John J. Myers ile ABD Hava Ataşesi Albay Christian Lichter de hazır bulundu. Görüşmede savunma alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Bu tür ziyaretlerin, Türkiye ve ABD ilişkilerine pozitif katkılarda bulunacağı öngörülmektedir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i (solda) kabul...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i (solda) kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i (solda) kabul...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i (solda) kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!