Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Suriye'deki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları yer aldı.

Her iki Bakan, bölgedeki istikrarın sağlanması ve uluslararası güvenliğin artırılması adına iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Özellikle Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirilmesi, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip.