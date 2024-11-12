Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna-Hersekli Mevkidaşı Helez ile Görüştü

Bakan Güler, Bosna-Hersekli Mevkidaşı Helez'i Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile Ankara'da bir araya geldi. Helez, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyarete geldi.

Güler, bakanlıkta düzenlenen resmi törenle Helez'i karşıladı. Tören sonrasında iki ülkenin ulusal marşları çalındı ve Helez, onur kıtasını selamlayarak saygı duruşunda bulundu.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İki tarafın savunma iş birliği ve ortak stratejileri üzerine bilgi alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Zukan Helez ile bir araya geldi. Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Helez'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Zukan Helez ile bir araya geldi. Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Helez'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.