Milli Savunma Bakanı Güler'den Girne Asker Hastanesi Açılışına Videolu Mesaj

Milli Savunma Bakanı Güler'den Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Girne Asker Hastanesi'nin açılışına videolu mesajla katıldı. Hastanenin artırılan kapasitesi, mükemmel imkanları ve modern tıbbi cihazları ile askeri tıp alanındaki yetkin doktorları ile örnek bir sağlık tesisi olacağını belirtti.

KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü

Bakan Güler, mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41'inci yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türkü’nün varlığını ebedi kılan şehitleri, gazileri, mücahitler ve mücahideleri saygı ve minnetle anacağını ifade etti. Ayrıca, hastanenin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

Teşekkür Mesajları

Bakan Güler, Girne Asker Hastanesi’nin yeniden yapımı için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür etti. Ayrıca, hastanenin inşasında görev alan ASFAT ve alt yüklenici firmalara da şükranlarını sundu.

Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Güler, “Refahın en önemli göstergelerinden biri de kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin varlığıdır.” dedi. Aşırı talep nedeniyle önceki hastanenin yetersiz kaldığını belirten Güler, sağlık tesisinin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs'ın Önemi

Girne Asker Hastanesi'nin temellerinin 2021 yılında atıldığını hatırlatan Güler, “Artırılan kapasitesi ve modern tıbbi olanakları ile bu hastane, KKTC'nin sağlık altyapısına önemli katkılar sunacaktır. Kıbrıs, bizim milli davamızdır ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.