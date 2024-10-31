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Milli Savunma Bakanı Güler'den Katar'da Deniz Unsur Komutanlığına Ziyaret

Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri'nin yerli teknolojileriyle başarısını vurguladı ve Katar'daki askeri iş birliğini artırma hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:53
Milli Savunma Bakanı Güler'den Katar'da Deniz Unsur Komutanlığına Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'da Deniz Unsur Komutanlığını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'daki Türk Deniz Unsur Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Güler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yerli ve modern teknolojiye sahip savunma sanayi ürünleri ile dünya genelinde saygın bir konumda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 101. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Bakan Güler, ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Tersine Dönem

Küresel ve bölgesel alanda kritik gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Güler, güvenlik iş birliklerinin önemini artırarak azimle çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Türk ordusunun son yıllarda terörle mücadelede büyük başarılara eriştiğine dikkat çekti.

Katar ile Askeri İlişkiler ve Eğitim

Katar ile askeri ilişkilerin güçlendiğini belirten Güler, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı içinde teşkil ettikleri Deniz Unsur Komutanlığının, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini daha da geliştireceğini beyan etti. Deniz unsurlarının, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma becerilerini desteklemek amacıyla eğitimler vereceğini ekledi.

Yerli Savunma Sanayi Ürünleri

Güler, Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen silahlı eğitim gemilerinin iş birliğinin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. MİLGEM ve MİLDEN projelerinin Türk donanmasının gücünü artırmaya katkı sağladığını vurguladı.

Deniz Gücü ve Bölgesel Güvenlik

Güler, Türk donanmasının Basra Körfezi'nde bulunmasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Deniz Kuvvetleri mensuplarının bu görevden başarıyla ayrılacağına olan inancını ifade ederek, Katar ile güvenlik iş birliğinin devamının en büyük hedefleri arasında olduğunu açıkladı.

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