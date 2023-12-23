Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerlerimize taziye mesajı

Türkiye adlığı şehit haberi yüreği yandı. Irak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonrası 6 askerimizin şehit olduğu haberi paylaşıldı. Pençe Kilit Harekat bölgesinde yapılan hain terör saldırısı sonrası 6 askerimiz şehit olurken 1 askerimizin de yaralandığı bildirildi.

Tüm Türkiye'nin aldığı haberle içi yanarken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından şehitlerimizin aileleri için bir taziye mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Güler paylaşımında şehitlerimizin resimlerine de yer verdi. Irak şehitlerimizin isimleri ise şu şekilde:

Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ve Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu, Emre Taşkın









