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Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu Ağırladı

Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle Oramiral Tatlıoğlu'nu kabul etti ve başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 13:14
Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu kabul etti.

Başarılar Diledi

Bakan Güler, kabul sırasında personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de bu önemli buluşmada yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.

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