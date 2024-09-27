Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu kabul etti.

Başarılar Diledi

Bakan Güler, kabul sırasında personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de bu önemli buluşmada yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sağ 4) ve beraberindeki personeli kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 3) de kabulde yer aldı.