Milli Savunma Bakanı Güler, Emekli Jandarma Genel Komutanı Çetin'i Ağırladı

Emekliye Ayrılan Jandarma Genel Komutanı Güler ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, emekliye ayrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i bakanlık binasında kabul etti.

Veda Ziyareti

Çetin'in veda ziyareti süresince yapılan kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanı olarak uzun yıllar hizmet veren Çetin, görevi devretmeden önce Bakan Güler ile bir araya gelmek istedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), emekliye ayrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i (solda) kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), emekliye ayrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i (solda) kabul etti.