Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü

Yeni Dönemde İş Birliği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Güler, resmen Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde Malezya'yı da ziyaret etti. Cakarta'ya vardıktan sonra, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan ile görüşerek çalışmalara dair bilgi aldı.

Askeri Törenle Karşılandılar

Bakan Güler, Endonezya Savunma Bakanlığı'na girişinde askeri bir törenle karşılanarak Prabowo Subianto ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.