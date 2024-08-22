Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü

Bakan Güler, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:35
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü

Yeni Dönemde İş Birliği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Güler, resmen Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde Malezya'yı da ziyaret etti. Cakarta'ya vardıktan sonra, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan ile görüşerek çalışmalara dair bilgi aldı.

Askeri Törenle Karşılandılar

Bakan Güler, Endonezya Savunma Bakanlığı'na girişinde askeri bir törenle karşılanarak Prabowo Subianto ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor