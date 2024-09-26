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Milli Savunma Bakanı Güler Hakkari'de Yatırımlar ve Gelişim Vurgusu Yaptı

Bakan Güler, Hakkari'nin huzur ortamının korunması ve şehir gelişiminin öncelikli hedefleri arasında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:26
Milli Savunma Bakanı Güler Hakkari'de Yatırımlar ve Gelişim Vurgusu Yaptı

Milli Savunma Bakanı Güler Hakkari'yi Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehirdeki huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunmasının önemine vurgu yaptı. Hakkari'ye geldiği temaslar çerçevesinde Hakkari Valiliğini ziyaret eden Güler, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı.

Hakkari'nin Potansiyeli ve Yatırımlar

Bakan Güler yaptığı açıklamada, Hakkari'nin sahip olduğu doğal güzellikler ve potansiyel ile ülkenin en kıymetli bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Terörle mücadelede gösterilen özverinin ardından, şehirde gerçekleşen yatırımların artmaya başladığını ifade etti. "Hakkari, artık terörle değil, sporla anılmakta." diyen Güler, özellikle kış turizmi ve çeşitli branşlardaki sportif etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Eğitim ve Spor Başarıları

Bakan, Hakkari'den yetişen gençlerin eğitim ve spor alanındaki başarılarını gururla takip ettiklerini belirterek, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ve Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı gibi takımlara başarılar diledi. Ayrıca Yüksekova’da gerçekleştirilen 6. Cilo Festivali'nin örneklerden biri olduğunu söyledi.

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Devletin tüm birimleriyle bölgenin kalkınması için gereken önlemleri aldığına dikkat çeken Güler, "Hakkari, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda büyük bir potansiyel barındırıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bu sorunları tespit ederek gerekli adımları atmaya başladık." açıklamalarında bulundu.

Bakanlık Destekleri ve Belediyenin Projeleri

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün teknik ekibi aracılığıyla kentteki okullara bakım onarımı yapıldığını aktaran Güler, Hakkari Belediyesi'nin de artık kaynaklarını vatandaşların hizmetine sunduğunu kaydetti. Güler, Hakkari'nin şehirlerarası bağlantı yol projelerinin hızla devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Güler, "Hakkari, gerçek potansiyelini göstererek daha müreffeh bir geleceğe uyanacak." diyerek Hakkarililere umut verdi. Toplantıya Milli Savunma Bakan Yardımcıları, il milletvekilleri ve belediye başkanları da katılım gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

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