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Milli Savunma Bakanı Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'nde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi'nin açılışına katıldı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:02
Milli Savunma Bakanı Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'nde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katılmak üzere İzmir'e gitti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, tören Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bakan Güler'in yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da katılım gösterdi.

Bu yeni merkez, Türk hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı....

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Hava Teknik Okullar Komutanlığındaki törene, Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı....

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Hava Teknik Okullar Komutanlığındaki törene, Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da katıldı.

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