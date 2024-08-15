Milli Savunma Bakanı Güler'in Açıklamaları ve Türkiye'nin Savunma Stratejisi

Milli Savunma Bakanı Güler'in Önemli Açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Habertürk televizyonunda gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Güler, ihtiyacımız olan hemen her şeyi kendi savunma sanayi tesislerimizde üretebiliyoruz, bu ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına büyük bir avantajdır.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin İstiklal Harbi'nden bu yana en yoğun hale geldiğini belirtti. "PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş bir örgüttür. En kısa zamanda bunları tarihe gömeceğiz" dedi.

TSK'nın Operasyonel Gücü

Komando tugayı sayısının 3'ten 20'nin üzerine çıkarıldığını söyleyen Güler, "Gittikçe daha kapsamlı operasyonlar icra ediyoruz. Terör örgütünü çaresiz bir duruma getirdik" ifadelerini kullandı.

Irak'la İşbirliği Süreci

Irak'taki PKK'ya karşı ortak harekat merkezi kurulması konusunda olumlu gelişmeler olduğunu aktaran Güler, Irak hükümetinin PKK'nın 3 partisini yasakladığını belirtti. "Perşembe günü Iraklı dostlarımızla Ankara'da toplantı yapacağız" dedi.

Süleymaniye Merkezli KYB ile İlişkiler

Bakan Güler, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile ilişkilerin sıkı takip edildiği ve bu grubun terör örgütü ile mesafeyi açması gerektiğinin altını çizdi.

Hava Savunma Sistemleri Üzerine

ABD'nin YPG'ye hava savunma sistemleri vermesiyle ilgili Güler, "PYD, PKK'nın kendisidir. Bu durumu kabul etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

F-16 Tedarik Süreci

Bakan Güler, F-16 tedarik görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve 40 adet F-16 Viper Blok 70 almak istediklerini kaydetti. Eurofighter uçaklarının tedarik sürecinin de olumlu ilerlediğini belirtti.

Gazze'deki İnsani Kriz

Gazze'deki durumu ele alan Güler, oradaki insanlık dramının kabul edilemez bir noktaya ulaştığını vurguladı. Türk devleti olarak her zaman kendi vatandaşlarını koruyacaklarını dile getirdi.

Çelik Kubbe Projesi

Çelik Kubbe projesinin, Türk savunma sanayisi açısından büyük bir fark yaratacağını belirten Güler, "Birçok sistemin koşturduğu bu büyük fanusu koruyacağız" şeklinde konuştu.