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Milli Savunma Bakanı Güler'in Bayburt Ziyareti

Bakan Güler, Bayburt'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek yerel yöneticilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:43
Milli Savunma Bakanı Güler'in Bayburt Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Güler Bayburt'ta

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valiliği'ni ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu. Bakan Güler'in ziyareti sırasında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve diğer önemli protokol üyeleri kendisini karşıladı.

Valilik Ziyareti ve Toplantılar

Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Eldivan ile bir araya gelerek yerel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ardından Bayburt Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek partililerle bir araya geldi.

Partililerle Buluşma

AK Parti İl Başkanlığında yapılan toplantıda, Bakan Güler sözlerine şunları ekledi: "Bugün burada sizleri dinlemek ve yerine getirmek için yapabileceklerimizi konuşmak benim için büyük bir mutluluk. Bayburt için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekte kararlıyız. Bayburt'umuz birçok alanda layık olduğu hizmetleri alacak ve bu süre zarfında işlerinizi artırmak için çalışıyoruz."

Esnaf ve Vatandaşlarla İletişim

Ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla buluşan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt dönerini övdüğünü hatırlatarak, bu lezzetin daha da ünlendiğini dile getirdi. Bayburt'ta geçirdiği süre boyunca bölge halkı ile sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

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